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    Погода нелетная: Петербург покидают самокаты

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    Петербуржцы заметили, что из города начали исчезать электросамокаты. Корреспонденты «Фонтанки» убедились в этом лично, пройдя по улицам 18 ноября.

    В центре на глаза корреспондентам попались только отдельные «особи». Даже у метро «Горьковская», где день и ночь стояла куча самокатов, сейчас нет ни одного. Но у некоторых станций метро на окраинах продолжают собираться «стаи», все сплошь желтого цвета.

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    Сервисы аренды электросамокатов заканчивают сезон. Первым из крупнейших на зимовку отправился Urent, о чем компания заявила на этой неделе. Самокаты Whoosh и «Яндекс» все еще встречаются на улицах.

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