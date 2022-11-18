Погода нелетная: Петербург покидают самокаты

Петербуржцы заметили, что из города начали исчезать электросамокаты. Корреспонденты «Фонтанки» убедились в этом лично, пройдя по улицам 18 ноября.
В центре на глаза корреспондентам попались только отдельные «особи». Даже у метро «Горьковская», где день и ночь стояла куча самокатов, сейчас нет ни одного. Но у некоторых станций метро на окраинах продолжают собираться «стаи», все сплошь желтого цвета.
Сервисы аренды электросамокатов заканчивают сезон. Первым из крупнейших на зимовку отправился Urent, о чем компания заявила на этой неделе. Самокаты Whoosh и «Яндекс» все еще встречаются на улицах.