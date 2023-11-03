Осеннее обострение: как петербуржцы издеваются над электросамокатами

Осень плюс наличие электросамокатов на улицах провоцируют некоторых петербуржцев на своеобразное творчество.
Кикшеринг — в центре внимания. Яркие СИМ (средства индивидуальной мобильности) оказываются выше и ниже уровня земли.
Группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» публикует целую подборку кадров с электросамокатами. Что только с ними не делают: закидывают на трансформационные щитки, на крыши остановочных павильонов, даже выбрасывают в воду.
Электросамокаты и прочие СИМ давно вызывают общественные споры. 25 октября ЗакС Петербурга решил попросить премьер-министра Михаила Мишустина разрешить регионам ужесточать требования к электросамокатчикам. До этого депутаты предлагали ввести плату за парковку электросамокатов, но Смольный не поддержал эту идею. При этом российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ, в том числе предусмотрены новые штрафы.
Происшествия с СИМ случаются в Петербурге каждый день, даже с наступлением осени. Сегодня «Фонтанка» писала, что в Парголово у «Гранд Каньона» самокатчик сбил женщину на шестом месяце беременности. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировали 2647 ДТП с участием СИМ. Петербург на третьем месте по количеству (172 ДТП), но на первом по смертельным авариям (за 9 месяцев погибли четверо ехавших на СИМ).