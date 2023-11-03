    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, вос

    759мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.17eur99

    Осеннее обострение: как петербуржцы издеваются над электросамокатами

    3360
    17 комментариев

    Осень плюс наличие электросамокатов на улицах провоцируют некоторых петербуржцев на своеобразное творчество.

    Кикшеринг — в центре внимания. Яркие СИМ (средства индивидуальной мобильности) оказываются выше и ниже уровня земли. 3 ноября читатель «Фонтанки» Дмитрий поделился фотографией электровелосипеда, поставленного сверху на тумбу на Политехнической улице.

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий
    ПоделитьсяПоделиться

    Группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» публикует целую подборку кадров с электросамокатами. Что только с ними не делают: закидывают на трансформационные щитки, на крыши остановочных павильонов, даже выбрасывают в воду.

    Электросамокаты и прочие СИМ давно вызывают общественные споры. 25 октября ЗакС Петербурга решил попросить премьер-министра Михаила Мишустина разрешить регионам ужесточать требования к электросамокатчикам. До этого депутаты предлагали ввести плату за парковку электросамокатов, но Смольный не поддержал эту идею. При этом российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением на СИМ, в том числе предусмотрены новые штрафы.

    Происшествия с СИМ случаются в Петербурге каждый день, даже с наступлением осени. Сегодня «Фонтанка» писала, что в Парголово у «Гранд Каньона» самокатчик сбил женщину на шестом месяце беременности. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировали 2647 ДТП с участием СИМ. Петербург на третьем месте по количеству (172 ДТП), но на первом по смертельным авариям (за 9 месяцев погибли четверо ехавших на СИМ).

    Фото: читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЭлектросамокатыСамокатыЭлектровелосипед
    ЛАЙК5
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость03 Ноя 2023 в 15:00
    Правильно и делают.
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close