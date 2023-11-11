В Петербурге задержан подозреваемый в надругательстве над женщиной, забывшей запереть дверь

Меньше двух дней потребовалось полицейским, чтобы отыскать предполагаемого насильника, который не прошёл мимо незапертой квартиры в Красносельском районе Петербурга.
О задержании подозреваемого в нападении на 42-летнюю жительницу Петергофского шоссе 11 ноября сообщает Следственный комитет по Петербургу. По версии следствия, над женщиной надругался её ровесник. Потерпевшая рассказала, что в четверг днём незнакомец в чёрной шапке и с поясной сумкой забежал через незакрытую дверь в её квартиру и силой принудил к близости.
СК возбудил дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера (132 УК) и нарушении неприкосновенности жилища (139 УК).
Подозреваемый задержан на двое суток. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.