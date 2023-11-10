Черный человек зашел через открытую дверь в квартиру на юге Петербурга и изнасиловал хозяйку

Жительница Красносельского района заявила о том, что её изнасиловали в собственной квартире.



42-летняя пострадавшая позвонила в 02 накануне около половины четвертого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября. Женщина рассказала, что забыла закрыть дверь в квартиру на Петергофском шоссе. Через нее якобы около трех дня проник мужчина. Он избил и изнасиловал заявительницу.



Приметы преступника смогла назвать не только пострадавшая, но и зафиксировали камеры видеонаблюдения на доме. Предположительно, это мужчина среднего роста на вид лет сорока. Он был одет во все черное, кроме джинсов — они были синие. С собой у него была черная поясная сумка.

