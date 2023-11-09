В Петербурге задержан еще один подозреваемый «бродяга». Он уже успел раскаяться

В Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый в рамках уголовного дела по факту издевательств над местными жителями и публикации этих действий в telegram-канале «Жизнь бродяги».

В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что совместно с сотрудниками полиции был задержан еще один соучастник обвиняемых — ему также предъявлено обвинение, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

— В настоящее время раскаиваетесь? — поинтересовался у задержанного сотрудник правоохранительных органов

— Да, — ответил подозреваемый.