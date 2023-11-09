В Петербурге задержан еще один подозреваемый «бродяга». Он уже успел раскаяться

В Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый в рамках уголовного дела по факту издевательств над местными жителями и публикации этих действий в telegram-канале «Жизнь бродяги».
В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что совместно с сотрудниками полиции был задержан еще один соучастник обвиняемых — ему также предъявлено обвинение, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.
— В настоящее время раскаиваетесь? — поинтересовался у задержанного сотрудник правоохранительных органов
— Да, — ответил подозреваемый.
Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 — «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ — «Разжигание ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека».
В рамках уголовного дела задержаны 12 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены обвинения.
Ранее стало известно о задержании блогера Турала Магомедова — по предварительной информации, именно он администрировал telegram-канал «Жизнь бродяги», в котором публиковали избиения петербуржцев. Ранее председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев рассказал «Фонтанке», что Магомедов был задержан в Азербайджане, сейчас он ожидает экстрадиции.