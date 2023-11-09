    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, зап

    756мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.2eur98.44

    Умер замгендиректора Роскосмоса Максим Овчинников

    5428
    20 комментариев

    Заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет, сообщили 9 ноября в официальном телеграм-канале госкорпорации. Он курировал вопросы экономики и финансов, а также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.

    «После тяжелой болезни, на 41-м году жизни скончался <...> Максим Овчинников», — сообщили в Роскосмосе, отметив, что уход из жизни Овчинникова стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли.

    В 2018 году на должность первого зама его пригласил тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. До этого Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе в должности заместителя руководителя. По словам Рогозина, с Овчинниковым получилось навести финансовый порядок в госкорпорации.

    «Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией», — заявил Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что результатом этой борьбы стали «годы беспрецедентных безаварийных пусков». Экс-глава Роскосмоса принес искренние соболезнования родным покойного и всему коллективу корпорации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Роскосмос
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 20

    Гость09 Ноя 2023 в 13:21
    Слишком много знал.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close