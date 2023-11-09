Умер замгендиректора Роскосмоса Максим Овчинников

Заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет, сообщили 9 ноября в официальном телеграм-канале госкорпорации. Он курировал вопросы экономики и финансов, а также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.

«После тяжелой болезни, на 41-м году жизни скончался <...> Максим Овчинников», — сообщили в Роскосмосе, отметив, что уход из жизни Овчинникова стал огромной утратой для всей ракетно-космической отрасли.

В 2018 году на должность первого зама его пригласил тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. До этого Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе в должности заместителя руководителя. По словам Рогозина, с Овчинниковым получилось навести финансовый порядок в госкорпорации.