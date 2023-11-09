Станция метро «Обухово» на два дня меняет режим работы

Наземный вестибюль станции метро «Обухово» в Невском районе Петербурга ближайшие два дня будет закрываться на вход почти на два часа раньше обычного. Об этом предупреждает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».



В пятницу и субботу, 10–11 ноября, наземный вестибюль метро «Обухово» с 23:00 и до окончания работы станции будет закрыт для входа пассажиров. В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться автобусом №96, чтобы доехать до станции «Купчино». На выход «Обухово» будет работать как обычно.