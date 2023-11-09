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    Станция метро «Обухово» на два дня меняет режим работы

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    Наземный вестибюль станции метро «Обухово» в Невском районе Петербурга ближайшие два дня будет закрываться на вход почти на два часа раньше обычного. Об этом предупреждает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

    В пятницу и субботу, 10–11 ноября, наземный вестибюль метро «Обухово» с 23:00 и до окончания работы станции будет закрыт для входа пассажиров. В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться автобусом №96, чтобы доехать до станции «Купчино». На выход «Обухово» будет работать как обычно.

    Фото: Петербургский метрополитен
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    Режим работы вестибюля изменят, чтобы оснастить станцию линейкой универсальных турникетов.

    Фото: Петербургский метрополитен

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    ПетербургМетрополитенСтанция метро Обухово
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