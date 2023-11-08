Минздрав предупреждал. Российские табачные фабрики уронили производство

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Табачные фабрики под конец 2023 года сократили производство профильной продукции. Как следует из данных Росстата за сентябрь, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года индекс производства табачных изделий составил 82%, то есть — падение на 18%.



Стоит отметить, что и в целом 2023 год для производителей табака не был блистательным — в январе-феврале год к году показатели просели до 84,3% и 91,4 соответственно, в августе текущего года по отношению к предыдущему индекс производства снизился до 85,5 %. Учитывая относительно удачные летние месяцы (совокупные 115% во втором квартале относительно аналогичного периода прошлого года), показатель за три квартала текущего года относительно предыдущего выглядит неплохо — 97,9%, но осенняя тенденция к падению заставляет задуматься — а дальше-то чего ждать?



Если рассмотреть деятельность производителей табака более детально, все неоднозначно, причем тенденция к падению заложена уже в минувшем году. Правда, не у всех.

Лидер табачного рынка British American Tobacco plc, представленный на рынке Петербурга компанией АО «БАТ-СПБ», чувствует себя вполне сносно. Из года в год, начиная с 2020-го, команда ударными темпами наращивает выручку по 4 миллиарда в год. По итогу 2022-го производитель нарастил обороты до 42,7 миллиарда рублей. Удалось поднять на 500 млн и чистую прибыль: 1,7 млрд годом ранее и 2,2 млрд в 2022-м.



Держится бодрячком и АО «Филип Моррис Ижора», в сравнении с 2021-м, в 2022-м году они нарастили выручку на 10 миллиардов и закрыли год с оборотом 140 млрд рублей. Чистую прибыль и вовсе удалось увеличить на 15 млрд — с 33,4 млрд годом ранее до 48,2 млрд в 2022-м. Вот с чем зато не задалось у «Филип Моррис Ижора», так это с дивидендами за минувший год: в сравнении с 2021-м, между владельцами акций прибыли распределили почти в 400 раз меньше: в 2021-м было выплачено 15 миллиардов, тогда как в 2022-м акционерам достались лишь жалкие 38 миллионов рублей.



А вот представители Japan Tobacco International уступают коллегам по цеху в успехах. ООО «Петро» по итогам 2022 года просел на 2 миллиарда рублей (с 57,4 млрд до 55,8) по выручке, и закончил год убытками в 1,4 миллиарда, хотя годом ранее продемонстрировал 7,4 млрд чистой прибыли. Потеряло 1,4 миллиарда выручки за 2022 год и ООО «Крес Нева» (6,4 млрд в текущем году против 7,8 млрд годом ранее). И здесь по итогам минувшего года тоже убытки в 1,2 млрд вместо прошлогодней прибыли в 335 млн рублей. Стоит отметить, что в 2022 году ООО «Петро» мужественно выплатили акционерам дивиденды, нарастив сумму за год на 0,9 миллиарда до показателя 3,7. «Крес Нева» от этой затеи в 2022 году вовсе отказался.



Сжали кулачки и держимся

Philip Morris International Inc. в этом году пришлось в России несладко. В отчете за три прошедших квартала, опубликованном на официальном сайте производителя, компания жалуется на то, как трудно ей приходится и почему она не может уйти с российского рынка.

«PMI постоянно оценивает развитие ситуации в России. Сюда входят недавние нормативные ограничения на рынок, влекущие за собой очень сложные условия, которые должны быть соблюдены для того, чтобы любая сделка по продаже активов получила одобрение властей, а также ограничения, вытекающие из международных правил», пишет компания в своем отчете.



Нельзя сбрасывать со счетов и новый российский законопроект о «налоге на сверхприбыль», по которому 10% от суммы превышения средней прибыли подлежит уплате в бюджет. Если отталкиваться от финансовых показателей «Филип Моррис Ижора», получается кругленькая сумма в 3,5 миллиарда рублей.

В той же отчетности за 9 месяцев говорится о том, что в 2023 году совокупные активы российских подразделений PMI составляли около 2,4 миллиарда долларов США, из которых примерно 0,7 млрд долларов США составляют денежные средства и их эквиваленты, выраженные в основном в рублях. Нетрудно подсчитать, что стоимость всех активов компании в России превышает сумму налога на сверхприбыль в 63 раза. Много это или мало, судить высшему эшелону менеджмента в PMI, но вопрос ухода из России, по крайней мере, в отчете за три квартала, пока не обозначали. Более того, там же отметили, что весь табачный рынок в России за 9 месяцев упал на 3%, а доля PMI даже выросла с 30,9 до 31,7%.



Разорюсь, но курить не брошу

Причин, подкосивших производителей табака, эксперты называют несколько, и едва ли не главная из них, по версии «Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», контрафактный табак. В этом году из нелегального оборота изъяли более 21 млн пачек сигарет, за I полугодие 2023 года бюджет страны уже потерял около 46 млрд рублей, хотя представители отрасли считают, что сумма гораздо больше. По оценкам экспертов, две трети нелегального оборота сигарет, который оценивается почти в 14% рынка, поступает в Россию из стран Евразийского экономического союза, причем львиная доля имеет белорусские корни.

Тренд на контрафакт очевиден: по данным Росстата, за 9 месяцев 2023 среднестатистическая пачка сигарет подорожала на 7 рублей и в октябре этого года обходилась потребителю в 170. С начала СВО цены на сигареты поднялись на 30 рублей, а за 3 года в 1,7 раза.



И хотя Европа яростно борется с курением, и чтобы к 2050 году сократить число курильщиков до 5%, с 2025 года даже запретит продавать сигареты в супермаркетах, россияне, столкнувшись с трудностями, намерены идти другим путем. При росте цен на сигареты еще на 30% переключиться на контрафакт готовы 66% курильщиков, поскольку минимальная цена на подделку не превышает 120 рублей.

Не готовы комментировать

Не мудрено, что производители табака делают ставку на российских курильщиков. С марта прошлого года JTI приостановила новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России, несмотря на финансовые результат. При этом компания тем не менее намерена свой бизнес у нас продолжать. Чтобы «не лишать потребителя привычного продукта», прокомментировал решение топ-менеджмента директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков. Но ждать от компании устройств для нагревания табака нового поколения на российском рынке, сказали в компании, все же не стоит.



Еще одна причина спада табачного производства в России — наводнившие рынок электронные сигареты. К примеру, все у того же «Филип Моррис Ижора», как следует из данных на сайте, за 9 месяцев текущего года 36,2 % общей чистой выручки приходилось на бездымную продукцию. Но и здесь клиентов, не стесняясь, у официалов уводят производители вейпов, и те же самые нелицензированные китайские подделки.



Впрочем, жаловаться «Фонтанке» на свою судьбу петербургские производители табака не стали.



— Обсудил с коллегами — не разглашаем объемы своего производства и не готовы комментировать их, — ответили на запрос издания в БАТ. Остальные и вовсе не удостоили ответом.

Но если не успел перестроиться, и по старинке надеешься выплыть только на сигаретах, дело твое — табак. Да и в целом, Минздрав предупреждает.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

