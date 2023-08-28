«Огромный шаг в сторону черного рынка». Жидкости для вейпов следующей весной лишатся ароматов

Фото: Антон Ваганов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Последовательное введение акциза на жидкости для электронных сигарет, их обязательная сертификация, а теперь и запрет на использование ароматизаторов были призваны выдавить с рынка нелегальных производителей с продавцами и основных потребителей «жижи» — детей и подростков.



Однако уже сейчас продавцы предсказывают — все будет, но в два раза дороже. А бизнес, по прогнозам предпринимателей, уйдет в подполье.

Эффективность под вопросом

В расчете на то, что торговля никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями сойдет на нет, правительство намерено утвердить перечень веществ, которые запретят в них использовать, куда войдут и пищевые ароматизаторы. Проект постановления уже направлен в кабмин, документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.



По логике властей, дети и подростки подсаживаются на сравнительно недорогие вейпы, которые продаются за каждым углом, из-за запаха фруктов или жевательной резинки, а если их в составе жидкости не будет, то и баловаться модными гаджетами станет не интересно.



Вот только поручиться, что мера подействует и благоухающая разнообразными сладостями курительная жижа исчезнет как вид, вряд ли возможно.

Еще не так давно говорить о вейпах как альтернативе табакокурению было модно. Уважаемые деловые журналы пошагово рассказывали, как построить на жидкостях для электронных сигарет прибыльный бизнес, раскрывали состав и соотношение компонентов. А петербургский предприниматель Евгений Белявский, владелец компании Intrue Lab, даже поделился личной историей взлета на вейповом бизнесе.



Полученные на просторах интернета знания позволят изготовить жидкость для электронных сигарет на кухне и поставить процесс на поток даже школьнику.

«Прибыль — по 325 рублей с флакона»

Производство жидкости для вейпов не требует фундаментальных знаний химии и колоссальных вложений, а прибыль превышает затраты в разы.

Как выяснила «Фонтанка», все нужные для этого компоненты беспрепятственно продаются на маркетплейсах в любой весовой расфасовке. Мы подсчитали: покупка стартового набора химикатов (в расчете на килограммовую тару), ароматизаторов и емкостей для розлива укладывается в сумму порядка 4 тысяч рублей. При смешении компонентов в нужной пропорции получается килограмм готового раствора, которого хватит на 33 флакона по 30 миллилитров себестоимостью 120 рублей каждый. При рекомендованной розничной цене жидкости для вейпа в 600 рублей (прайс-лист для оптовиков известной новосибирской компании «ГлавТабак» имеется в распоряжении редакции), каждый проданный 30-миллилитровый флакончик принесет кустарному продавцу-производителю 480 рублей прибыли.



Понятно, что в компании, где производство поставлено на поток и «жижу» выпускают в промышленных масштабах, ценообразование построено иначе, ведь в стоимости готового продукта нужно учесть амортизацию производственного оборудования — гомогенизатора для смеси, дозатора для розлива, приспособлений для наклейки этикеток и закручивания крышечек. Но даже то оборудование для «жижи» от различных производителей, которое можно свободно приобрести на маркетплейсах, не стоит баснословных денег и элементарно в сборке.



— Собирается как конструктор, начиная от маленьких, литров на 500 в час, заканчивая промышленными на 25 кубометров в час. Также по баку — можно сделать литров на 40, можно и больше. Если вам надо смесь подогревать, сделаем бак с терморубашкой. Мы оборудование сделаем любое, подстроимся под особенности рецептуры, — рассказал продавец гомогенизатора (установки, которая смешивает компоненты в однородный раствор), предприятие-изготовитель находится в Екатеринбурге.

Самый бюджетный набор оборудования, необходимый для производства жидкости для электронок, обойдется новичку в 290 тысяч рублей. Доставка тоже по силам — транспортная компания довезет всю систему за 3–5 тысяч рублей. «Мы в Питер довольно много поставляли, сейчас система большая готовится к отправке», — поделился на прощание продавец.



Объемы производства новосибирского производителя жидкости для вейпов нам не известны, зато не секрет оптовая цена — 30-миллилитровый пузырек смеси отдают оптовику за 275 рублей. Учитывая, что в цену, кроме ингредиентов, заложена и прибыль продавца, понятно, что наша расчетная себестоимость продукта в 120 рублей недалека от истины. Как и прибыль продавца, закупающего «жижу» по оптовой цене — по 325 рублей с флакона.



Производство с миллионными оборотами

Компаний, которые официально производят жидкости для вейпов, только в Петербурге мы нашли четыре, с формой собственности от обществ с ограниченной ответственностью до индивидуальных предпринимателей.

ООО «Формула2», зарегистрированное в 2011 году на улице Учительской, за 2022 год показало обороты в 248 миллионов рублей и 61 миллион рублей выручки. При регистрации компания указала отрасль «Производство парфюмерных и косметических средств», но на принадлежащем ей сайте продает пять линеек жидкостей для вейпа с зарегистрированным товарным знаком »Smoke kitchen». По данным СПАРК, в компании трудятся 37 человек, 100% долей в предприятии принадлежат Глебу Асташову.



ООО «Северформ», которое видом своей деятельности указало производство табачных изделий, на 100% принадлежит латышу Игорю Кузмину. Компания зарегистрирована на Невском проспекте в 2011 году, и на конец 2022 года в ней числился всего 1 человек. Это не помешало предприятию заработать 695 тысяч чистой прибыли за прошедший год и показать обороты в 17 миллионов рублей. Сайт компании найти не удалось, а вот продукцию «Северформ» корреспондент «Фонтанки» обнаружил на оптовом рынке Апраксина двора. Зарегистрированных товарных знаков у фирмы нет.

Предпринимателю Евгению Белявскому в Петербурге принадлежит как минимум две компании по производству жидкостей для электронных сигарет. ООО «Интрейд», открытое в 2016 году, с пятью сотрудниками за 2022 год заработало только 28 тысяч рублей чистой прибыли, но показало обороты в 10,5 миллиона рублей. Примерно такие же показатели, судя по данным СПАРК, у ООО «Интру лаб» со штатом в 9 сотрудников: 13 тысяч чистой прибыли за прошедший год, 21 миллион оборотов. На сайте компании представлены несколько линеек «жижи» для вейпов под зарегистрированным брендом INTRUE LAB.



Еще одна петербургская компания, ООО «М-Техно», при оборотах в 132 миллиона рублей получила за прошлый год 36,5 миллиона чистой прибыли. Впрочем, не все заработанное фирме принесло производство жидкостей для вейпов — на сайте компании представлен разнообразный ассортимент разного рода табака. В фирме, зарегистрированной 4 года назад, на конец прошлого года числилось 13 человек, долями в компании пополам владеют Светлана Билан и Александр Калядин.



Огромный шаг в сторону черного рынка

В расчете убрать с рынка всех, кто смешивает «жижу» в тазике на кухне и прочих недобросовестных производителей, в конце 2021 года правительство постановило, что жидкость для электронных сигарет подлежит сертификации. На осмысление и подготовку необходимых документов изготовителям и импортерам дали срок до 1 сентября этого года. Это время назвали «переходным периодом» и отметили, что до этой даты можно работать без подтверждения соответствия. А вот после «дня Ч» изготовители будут обязаны получить на продукцию сертификат соответствия. Документ, выданный добровольной лабораторией, обойдется от 15 тысяч рублей, от аккредитованной — в три раза дороже.



Достанется и продавцам жидкостей для электронок. Для отслеживания продаж контрафакта и кустарщины в декабре прошлого года Минпромторг сделал обязательной маркировку вейпов и жидкостей для них информационной системой мониторинга «Честный знак». Полный запрет на продажу немаркированных товаров вступает в силу с 1 декабря 2023 года. нарушителей будут наказывать штрафом — 50 тысяч рублей для ИП и до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Логика шагов понятна: все эти траты и производитель, и продавец будут переносить на конечный продукт.

— Все, скоро электронки изымут из оборота, промаркируют «Честным знаком». Все вернется в продажу, но будет в два раза дороже, — рассказал «Фонтанке» продавец в лавке электронных сигарет на Апраксином дворе.

Как следствие, уйдут с покупательского рынка «жижи» дети и подростки — выкроить из карманных денег 1,2 тысячи рублей вместо 600 — задачка со звездочкой.



А если еще учесть введение акциза на жидкости для вейпов и увеличение с 1 марта 2023 года ставки косвенного налога до 20 рублей за 1 мл, то благие намерения убрать с рынка нелегальных продавцов и производителей могут обернуться совсем не тем, на что рассчитывали власти.



— Я считаю, это огромный шаг в сторону черного рынка вейпов, — ответил «Фонтанке» владелец «Интру лаб» Евгений Белявский.

В «М-Техно» отметили, что «с историей без акцизов и сертификации хорошие фабрики не связываются».



— Пока что мы работаем в том же режиме, — рассказали там «Фонтанке» и отметили, что будут решать проблемы по мере поступления закона.