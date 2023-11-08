100-летний россиянин женился на молодой для него невесте

В Нижегородской области заключили брак Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова. Жених недавно отметил 100-летний юбилей, а невеста — 75-летний. Об этом сообщили во вторник, 7 ноября, в региональном загсе.
«Это абсолютный свадебный рекорд для Нижегородской области!» — сказано в публикации.
Жених Отар — заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Белоруссии. Он почти всю жизнь проработал в театре режиссером-постановщиком. А невеста Татьяна много лет проработала художником в доме актера.
Как отмечает издание NN.RU, познакомились молодожены в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина.