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    100-летний россиянин женился на молодой для него невесте

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    3 комментария

    В Нижегородской области заключили брак Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова. Жених недавно отметил 100-летний юбилей, а невеста — 75-летний. Об этом сообщили во вторник, 7 ноября, в региональном загсе.

    «Это абсолютный свадебный рекорд для Нижегородской области!» — сказано в публикации.

    Фото: https://zags.nobl.ru/
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    Жених Отар — заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Белоруссии. Он почти всю жизнь проработал в театре режиссером-постановщиком. А невеста Татьяна много лет проработала художником в доме актера.

    Как отмечает издание NN.RU, познакомились молодожены в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина.

    Фото: https://zags.nobl.ru/

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    Комментарии 3

    Гость08 Ноя 2023 в 19:41
    Молодцы, поздравляю!
    +1−0
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