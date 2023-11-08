    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    754мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.42eur98.79

    Великобритания ввела новые санкции против российских производителей

    2449
    26 комментариев

    Великобритания в среду расширила санкционный список, включив в него 29 физических и юридических лиц, сообщается 8 ноября на сайте правительства Соединенного Королевства. Среди них — Российская национальная перестраховочная компания, компании Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious и Fly Bridge.

    К физическим лицам, попавшим под санкции, относятся:

    • Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга;
    • Марина Мордашова, супруга предпринимателя Алексея Мордашова;
    • Владислав Свиблов, Highland Gold;
    • Константин Струков, президент УК «Южуралзолото Группа компаний»;
    • Георгий Смирнов, главный исполнительный директор Nord Gold PLC;
    • Мария Чекаданова, заместитель генерального директора АО НПП «Исток» им. Шокина».

    Кроме того, рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. Союзу будет запрещено получать финансирование из Великобритании, и его счета будут заморожены.

    Под санкции попали УГМК, «Красцветмет» и Российский союз промышленников и предпринимателей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СанкцииВеликобритания
    ЛАЙК11
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close