Великобритания ввела новые санкции против российских производителей

Великобритания в среду расширила санкционный список, включив в него 29 физических и юридических лиц, сообщается 8 ноября на сайте правительства Соединенного Королевства. Среди них — Российская национальная перестраховочная компания, компании Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious и Fly Bridge.
К физическим лицам, попавшим под санкции, относятся:
- Юрий Чиханчин, директор Росфинмониторинга;
- Марина Мордашова, супруга предпринимателя Алексея Мордашова;
- Владислав Свиблов, Highland Gold;
- Константин Струков, президент УК «Южуралзолото Группа компаний»;
- Георгий Смирнов, главный исполнительный директор Nord Gold PLC;
- Мария Чекаданова, заместитель генерального директора АО НПП «Исток» им. Шокина».
Кроме того, рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей. Союзу будет запрещено получать финансирование из Великобритании, и его счета будут заморожены.
Под санкции попали УГМК, «Красцветмет» и Российский союз промышленников и предпринимателей.