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    В Дагестане возбудили дело о взятке в особо крупном размере против задержанного замминистра внутренних дел

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    Уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере возбудили в отношении замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления по республике Далгата Абдулгапурова. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ, передает РИА Новости.

    Дело возбудил СК РФ по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

    Утром во вторник стало известно о задержании замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова.

    В Дагестане 29 октября произошли антиеврейские беспорядки. Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Президент России Владимир Путин считает, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. 5 ноября в МВД отчитались о задержании более 200 возможных участников этих событий.

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