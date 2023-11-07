В Дагестане возбудили дело о взятке в особо крупном размере против задержанного замминистра внутренних дел

Уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере возбудили в отношении замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления по республике Далгата Абдулгапурова. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ, передает РИА Новости.



Дело возбудил СК РФ по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.



Утром во вторник стало известно о задержании замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова.