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    МВД: После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны более 200 человек

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    В Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы за нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. Об этом 5 ноября сообщил начальник ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

    За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство – 107, за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17.

    70 человек задержаны в административном порядке. Их них 38 нарушителей получили по 10 суток ареста. 11 правонарушителей задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались злоумышленники.

    «Все, без исключения, участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – обещают в МВД.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что антиеврейские беспорядки в Дагестане вечером 29 октября были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава региона Сергей Меликов, в свою очередь, удивился кадру, на котором один из участников беспорядков в аэропорту Махачкалы заглядывал в турбину самолета. Также он назвал участников беспорядков «трусами, мерзавцами и негодяями, которые не заслуживают снисхождения». Власти неоднократно говорили, что участники этих событий понесут наказание. Возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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