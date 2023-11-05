МВД: После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны более 200 человек

В Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы за нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. Об этом 5 ноября сообщил начальник ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.



За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство – 107, за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга – 17.



70 человек задержаны в административном порядке. Их них 38 нарушителей получили по 10 суток ареста. 11 правонарушителей задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались злоумышленники.