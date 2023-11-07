В Дагестане задержан замминистра внутренних дел

Замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова задержали. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.



По данным агентства, на работе и по месту жительства чиновника проходят обыски. РИА Новости уточняет, что, по предварительным данным, Исмаилов подозревается во взятке.

Как пишет ряд дагестанских телеграм-каналов, обыски также якобы проходят у заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова. Но официальной информации на этот счет нет.

Напомним, что 29 октября в Дагестане произошли антиеврейские беспорядки. Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Президент России Владимир Путин считает, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. 5 ноября в МВД отчитались о задержании более 200 возможных участников этих событий.