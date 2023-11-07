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    Яблочками не поделитесь? В деревню под Петербургом зашёл медведь

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    Медведи в Ленинградской области готовятся к спячке. Сейчас им очень важно накопить жирок, и делают они это в основном по ночам. Так, один из них на днях полакомился яблоками в деревне в Лужском районе Ленинградской области, рассказывает и показывает 7 ноября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Этот зверь, по его словам, упитанный, хорошо подготовленный к спячке в берлоге. В это время года медведей в населенные пункты привлекают, как правило, созревшие яблоки, пасеки с пчёлами и свалки с пищевыми отходами.

    Обычно медведи заходят в населённые пункты однократно. Их можно можно отпугнуть громким голосом, ярким светом фонаря или выстрелом петарды — с безопасного расстояния. Если животное стало приходить регулярно, надо обратиться в комитет по охране животного мира Ленинградской области, чтобы специалисты предприняли меры для безопасности людей.

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