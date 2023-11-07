Голова, не боли. Новый порыв солнечного ветра возобновил на Земле магнитную бурю

На Земле 7 ноября продолжается сильная магнитная буря, которая началась в конце прошлой недели и породила яркие полярные сияния. В понедельник она была заметно меньшей интенсивности. Вторник начался с возмущений геомагнитного поля интенсивностью свыше Кр=4, но не дотягивающей до уровня магнитной бури. Но около 6 часов утра очередная порция солнечного ветра снова взбудоражила магнитосферу планеты. Это привело к возобновлению слабой магнитной бури уровня G1, сообщает центр «ФОБОС».
По прогнозам, возмущения геомагнитного поля сохранятся до конца сегодняшнего дня, оно будет колебаться от слабо возмущенного до слабых магнитных бурь. В следующие трое суток, по предварительным данным, также возможны слабые возмущения геомагнитного поля, но уже не достигающие уровня магнитной бури.
При магнитных бурях многие люди чувствуют недомогание. Доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха, кандидат физико-математических наук Эргаш Нуруллаев объяснял, почему это происходит: «Человек, как и любая материя, состоит из атомов. При атомах появляются свободные электроны, которые во время магнитных бурь начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, снижение тонуса организма, скачки артериального давления и головную боль».
Сильные магнитные бури могут выводить из строя электроприборы. Они же дарят возможность наблюдать небесные шоу — северное сияние. Очень яркое сияние началось в России вечером 4 ноября и было видно и на следующую ночь, причём красного цвета и в южных регионах.