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    «Когда боль выглядит именно так». Ярчайшее сияние скрывают облака

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    3 комментария
    Фото: gogland_govorit
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    В ночь на 5 ноября в связи с геомагнитной бурей северное сияние можно наблюдать во многих регионах России, даже относительно южных.

    «Если ясная погода, выходите ловить северное сияние до широт Московской области», — советуют охотники за сиянием в канале «Астро Фото Болото». В Петербурге, к сожалению, пасмурно. В Ленобласти сияние поймали на острове Гогланд в Финском заливе. «Когда боль выглядит именно так… Ярчайшее по параметрам сияние было скрыто облаками. Изредка глазу были видны небольшие всполохи, но самый смак был спрятан. Все равно красиво», — рассказывает канал «Гогланд говорит».

    Также аврору наблюдают в Татарстане и Нижегородской области.

    Фото: gogland_govorit

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    Северное сияниеКрасивое небо
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    Комментарии 3

    Гость05 Ноя 2023 в 04:08
    Лепота !
    +0−0
    Свободу Лёхе!05 Ноя 2023 в 02:05
    Зуб болит.., пока читал-смотрел, забыл про зуб..) Забавно..) - Почему болит? - Господи, молоко холоднющее утром пил! - Зачем? - Пожар заливал..) - Разве ты не осознавал? - Куда там, потушить бы в первую очередь!..) - Завтра (уже сегодня))? - Нет, ни капли холодного молока! ) - Обжёгся? ) - Не привыкать..) - Боль пройдёт! ) - Господи, уже..) - Что останется?..) - Не провоцируй! ) - И, всё таки? ) - Да, я согласен, что Любовь.. - Прекрасное Чувство! - Чувство ли? ) - Господи, неужели думаешь Ты, что Достоевский Инстинкт подразумевал?! ) - Ай-ай-ай!..) Когда это из Знающего Господи, превратился я у тебя в.. Думающего Господи?..) - Извини, прости, увлёкся..) - Заметь, про Созидающего ты вообще забыл! ) - Какой же Грех Желаешь на меня Повесить? - Каким Судом судишь, такой и Повешу! ) - Как это? - Иди, ты - свободен!..) - Господи, как ты это делаешь?! - Всё очень просто, это.., как если бы.. - я понял, если Цветку нужна Вода, невозможно мимо пройти, если.. - не продолжай о людях! - Я не смо
    +0−0
    Гость05 Ноя 2023 в 01:28
    аскольд горит. красиво.
    +0−0
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