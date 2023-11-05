«Когда боль выглядит именно так». Ярчайшее сияние скрывают облака

В ночь на 5 ноября в связи с геомагнитной бурей северное сияние можно наблюдать во многих регионах России, даже относительно южных.
«Если ясная погода, выходите ловить северное сияние до широт Московской области», — советуют охотники за сиянием в канале «Астро Фото Болото». В Петербурге, к сожалению, пасмурно. В Ленобласти сияние поймали на острове Гогланд в Финском заливе. «Когда боль выглядит именно так… Ярчайшее по параметрам сияние было скрыто облаками. Изредка глазу были видны небольшие всполохи, но самый смак был спрятан. Все равно красиво», — рассказывает канал «Гогланд говорит».
Также аврору наблюдают в Татарстане и Нижегородской области.