Алое небо над Россией. Посмотрите на явление, которое бывает редко

В красный цвет окрасилось небо сразу несколькими регионами России от Ленобласти, Урала и Сибири до Крыма вечером 5 ноября. Фотографиями необычного явления делятся пользователи в соцсетях.

В разных регионах цвет варьировался от ярко красного до оранжевого и даже бурого. Как очевидцы сообщают, что явление продлилось всего несколько минут.

Украинские СМИ также сообщают об алом свечении в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Причиной необычного цвета неба стала сильная магнитная буря, которая происходит на Земле во второй половине 5 ноября. «Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающее "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо"», – цитирует данные Института прикладной геофизики ТАСС.

Этот уровень означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

