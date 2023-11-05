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    Алое небо над Россией. Посмотрите на явление, которое бывает редко

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    Фото: 161.ru
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    В красный цвет окрасилось небо сразу несколькими регионами России от Ленобласти, Урала и Сибири до Крыма вечером 5 ноября. Фотографиями необычного явления делятся пользователи в соцсетях.

    В разных регионах цвет варьировался от ярко красного до оранжевого и даже бурого. Как очевидцы сообщают, что явление продлилось всего несколько минут.

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    Украинские СМИ также сообщают об алом свечении в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях.

    Причиной необычного цвета неба стала сильная магнитная буря, которая происходит на Земле во второй половине 5 ноября. «Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающее "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо"», – цитирует данные Института прикладной геофизики ТАСС.

    Этот уровень означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

    Вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно наблюдать полярные сияния.

    Фото: 161.ru

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