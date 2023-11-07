    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 3

    1 м/с, зап

    748мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.04eur99.01

    Похолодание в Петербурге переносится

    4602
    5 комментариев

    «В погоде Санкт-Петербурга не происходит ничего интересного. Однотипная, мало меняющаяся погода по всему нашему региону сохранится в течение всей этой недели», — сообщает утром 7 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Над Ленинградской областью заполняются малоактивные циклоны, другие приходят им на смену, при этом «заметных изменений в характере погоды нет». Сегодня, напомним, синоптическую ситуацию в Петербурге формирует западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. Так что прогноз Колесова на ближайшие дни — температура воздуха в течение суток в пределах плюс 2–7 градусов, ветер слабый юго-западного, южного направления, небольшие или моросящие дожди.

    «Интересное распределение погоды можно отметить только на уровне больших территорий. Если в Ленинградской области осень, то в Карелии более зимняя погода, со снегом и слабыми отрицательными температурами», — отмечает синоптик.

    Похолодание, которое ожидалось в Ленобласти во второй половине этой недели, начнётся позже — скорее всего, в начале следующей недели.

    «Посмотрим еще, как там будет по температуре воздуха, но осадки в виде мокрого снега уже должны быть», — добавляет Колесов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close