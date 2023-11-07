Похолодание в Петербурге переносится

«В погоде Санкт-Петербурга не происходит ничего интересного. Однотипная, мало меняющаяся погода по всему нашему региону сохранится в течение всей этой недели», — сообщает утром 7 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Над Ленинградской областью заполняются малоактивные циклоны, другие приходят им на смену, при этом «заметных изменений в характере погоды нет». Сегодня, напомним, синоптическую ситуацию в Петербурге формирует западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. Так что прогноз Колесова на ближайшие дни — температура воздуха в течение суток в пределах плюс 2–7 градусов, ветер слабый юго-западного, южного направления, небольшие или моросящие дожди.

«Интересное распределение погоды можно отметить только на уровне больших территорий. Если в Ленинградской области осень, то в Карелии более зимняя погода, со снегом и слабыми отрицательными температурами», — отмечает синоптик.

Похолодание, которое ожидалось в Ленобласти во второй половине этой недели, начнётся позже — скорее всего, в начале следующей недели.



«Посмотрим еще, как там будет по температуре воздуха, но осадки в виде мокрого снега уже должны быть», — добавляет Колесов.

