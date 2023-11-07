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    Аномальное тепло в Петербурге. Понадобятся и зонтики

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    Новая неделя в Петербурге началась с тепла и так же продолжается.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября в городе ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 3–5 градусов, днем составит 5–7.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей будет формировать западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут небольшие дожди, а температурный фон по-прежнему будет выше климатической нормы. Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В следующие два дня тоже будет облачно и дождливо. 8 ноября до плюс 8 градусов, 9 ноября — плюс 4–6.

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