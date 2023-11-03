Водитель Audi, насмерть сбивший участника массового ДТП на КАД, вместо колонии отправится работать

В Красносельском районе Петербурга вынесли приговор водителю автомобиля, который осенью 2021 года въехал в участников массовой аварии на КАД. Одного из них он сбил насмерть.
Суд установил, что ночью 27 октября 2021 года подсудимый, следуя на автомобиле Audi А4 по КАД от Ропшинского шоссе в сторону Дачного проспекта, сбил 22-летнего мужчину и врезался в автомобиль KIA Rio, сообщает 3 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Авария произошла на 80-м километре внешнего кольца КАД. Там произошла массовая авария без пострадавших. Один из участников, водитель Renault Logan, вышел из своей машины и попал под колеса «Ауди». От полученных травм он погиб на месте.
Водитель Audi признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением прав на 2,5 года. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ наказание заменили принудительными работами на тут же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего о взыскании с водителя более 2,6 миллиона рублей.