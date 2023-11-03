    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, вос

    759мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.17eur99

    Водитель Audi, насмерть сбивший участника массового ДТП на КАД, вместо колонии отправится работать

    822
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    В Красносельском районе Петербурга вынесли приговор водителю автомобиля, который осенью 2021 года въехал в участников массовой аварии на КАД. Одного из них он сбил насмерть.

    Суд установил, что ночью 27 октября 2021 года подсудимый, следуя на автомобиле Audi А4 по КАД от Ропшинского шоссе в сторону Дачного проспекта, сбил 22-летнего мужчину и врезался в автомобиль KIA Rio, сообщает 3 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. Авария произошла на 80-м километре внешнего кольца КАД. Там произошла массовая авария без пострадавших. Один из участников, водитель Renault Logan, вышел из своей машины и попал под колеса «Ауди». От полученных травм он погиб на месте.

    Водитель Audi признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением прав на 2,5 года. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ наказание заменили принудительными работами на тут же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего о взыскании с водителя более 2,6 миллиона рублей.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ПетербургКАДДТПДТП на КАДСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close