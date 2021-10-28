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На КАД столкнулись несколько машин, на кадрах очевидцев — накрытое тело

В Петербурге на КАД случилось серьёзное ДТП

Массовая авария на пустом участке КАД произошла в ночь с 27 на 28 октября. Дорожное движение в это время осложнял сильный дождь. Очевидцы сообщают о погибшем.

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Около 22 часов на внешнем кольце в районе развязки с Таллинским шоссе столкнулись, по разным данным, от четырёх до восьми машин. «Есть пострадавшие. Один погибший», — рассказывает читатель «Фонтанки».

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже обсуждают эту страшную аварию. На кадрах ехавших мимо автомобилистов — накрытый человек. «Проезжала мимо в 23:20 примерно, — пишет Екатерина. — Пробки уже не было, но труп лежал с правой стороны у отбойника. Судя по всему, работник дорожной службы, так как был в спецодежде. И часть тела, видимо кисть руки, метров через 150 лежала».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Массовая авария случилась на КАД в среду вечером и у съезда на Горское шоссе. Пострадали два водителя.

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