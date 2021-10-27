На КАД Петербурга произошла массовая авария. Два водителя в больнице

Видеозапись с места происшествия 27 октября появилась в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте». На ней — минимум четыре легковушки, стоящие друг за другом в ряд. Поодаль заметны пожарная и полицейская машины.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, «Газель» столкнулась с тремя автомобилями: Skoda, Volkswagen и Great Wall. В результате аварии 33-летнего водителя первого транспортного средства госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, 53-летнего мужчину за рулем второй машины — в тяжелом. На данный момент ведется проверка по факту ДТП.