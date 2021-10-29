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Водитель Audi, насмерть сбивший участника массовой аварии на КАД, 11 раз привлекался за нарушения ПДД

Сбивший парня на КАД водитель 11 раз привлекался за превышение скорости

Стали известны подробности массового ДТП на кольцевой автодороге Петербурга, которое окончилось смертью одного из участников, вышедшего на проезжую часть. Он попал под колеса любителя быстрой езды.

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Как сообщает 29 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27 октября в 22:05 на 80-м километре внешнего кольца КАД 31-летний житель Всеволожска на личном Audi A4 сбил в крайней правой полосе 22-летнего жителя Кронштадта, который вышел из своего Renault Logan после ДТП без пострадавших. Ранее сообщалось, что авария была массовой: сначала на мокрой дороге столкнулись двое, а затем к ним присоединились еще трое, один из которых наехал на человека.

В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что водитель «Ауди» ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, отмечают в главке.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (24)

VKuser199962806
Ночь, дождь, автобан, человек без светоотражаемого жилета....
zonnek
11-ть раз. Это за день? Тогда многовато. А если за год? Не думаю, что у кого то меньше.
266176938
В середине октября в УГИБДД сообщили, что с начала года комплексы зафиксировали уже более 5,5 млн нарушений правил дорожного движения в Петербурге. Более 98% из них — это превышения скорости. То есть в среднем , оштрафован каждый житель города на 250-500 руб . Не считая штрафа за неоплаченные парковки . Учитесь делать деньги господа .
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