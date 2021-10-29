Водитель Audi, насмерть сбивший участника массовой аварии на КАД, 11 раз привлекался за нарушения ПДД

Как сообщает 29 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 27 октября в 22:05 на 80-м километре внешнего кольца КАД 31-летний житель Всеволожска на личном Audi A4 сбил в крайней правой полосе 22-летнего жителя Кронштадта, который вышел из своего Renault Logan после ДТП без пострадавших. Ранее сообщалось, что авария была массовой: сначала на мокрой дороге столкнулись двое, а затем к ним присоединились еще трое, один из которых наехал на человека.



В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что водитель «Ауди» ранее 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, отмечают в главке.