Лукашенко заявил о необходимости компенсаций от России за срыв сроков по БелАЭС

Белоруссия хочет получить от России компенсацию из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства атомной электростанции 31 октября. Его цитирует БелТА.



«Естественно, по договору мы поставили перед ними (российской стороной. — Прим. ред.) вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было, но вопросы были поставлены <…>, и ответственность за это несет российская сторона», — сказал Лукашенко.



Президент Белоруссии сообщил, что «Росатом» предложил варианты компенсации по цене на свежее ядерное топливо и гарантийный срок на пять лет. Лукашенко добавил, что Белоруссия — «чернобыльская республика», поэтому снисхождения при строительстве АЭС недопустимы.

