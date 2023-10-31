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    Лукашенко заявил о необходимости компенсаций от России за срыв сроков по БелАЭС

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    Белоруссия хочет получить от России компенсацию из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства атомной электростанции 31 октября. Его цитирует БелТА.

    «Естественно, по договору мы поставили перед ними (российской стороной. — Прим. ред.) вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было, но вопросы были поставлены <…>, и ответственность за это несет российская сторона», — сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии сообщил, что «Росатом» предложил варианты компенсации по цене на свежее ядерное топливо и гарантийный срок на пять лет. Лукашенко добавил, что Белоруссия — «чернобыльская республика», поэтому снисхождения при строительстве АЭС недопустимы.

    Белорусская АЭС с двумя реакторами общей проектируемой мощностью 2400 МВт находится вблизи Островца (Гродненская область). Проект разработан в России за счет госкредита в объеме до $10 млрд. Главный подрядчик — «Росатом».

    Первый энергоблок подключили к энергосистеме страны в ноябре 2020 года. По данным «Интерфакса», его ввели в эксплуатацию в июне 2021 года. Планировалось, что второй энергоблок запустят в 2022 году, однако его подключили только в мае 2023-го.

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    БелоруссияЛукашенкоАЭСКомпенсации
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    Комментарии 49

    Гость31 Окт 2023 в 14:00
    Злая картошка !
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