Дуров заявил о блокировке каналов, призывающих к насилию. Первый в списке — «Утро Дагестан»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил о блокировке каналов, призывающих к насилию. В качестве примера предприниматель привел tg-канал «Утро Дагестан», администраторы которого в открытую заявили о ненависти к иудеям.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Павел Дуров.

Вечером 29 октября в Махачкале толпа людей воровалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Предполагается, недовольные хотели найти прилетевших граждан Израиля. По последним данным, в результате беспорядков пострадали 20 человек, 9 из которых — полицейские. МВД возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранительные органы задержали более 60 человек.