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    Дуров заявил о блокировке каналов, призывающих к насилию. Первый в списке — «Утро Дагестан»

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    24 комментария

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил о блокировке каналов, призывающих к насилию. В качестве примера предприниматель привел tg-канал «Утро Дагестан», администраторы которого в открытую заявили о ненависти к иудеям.

    «Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал Павел Дуров.

    Вечером 29 октября в Махачкале толпа людей воровалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия самолета Red Wings из Тель-Авива. Предполагается, недовольные хотели найти прилетевших граждан Израиля. По последним данным, в результате беспорядков пострадали 20 человек, 9 из которых — полицейские. МВД возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранительные органы задержали более 60 человек.

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    ДагестанTelegram-каналыПавел Дуров
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    Комментарии 24

    Гость30 Окт 2023 в 21:05
    Работайте братья !
    +0−0
    Ref30 Окт 2023 в 21:04
    Молодец, Паша!
    +1−0
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