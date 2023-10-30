«Обидно за необдуманные поступки». Директор аэропорта Махачкалы высказался о массовых беспорядках

Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов заявил о чувстве обиды за «необдуманные поступки наших земляков» после массовых беспорядков на территории воздушной гавани. Его слова в понедельник, 30 октября, опубликовали в официальном Telegram-канале аэропорта Махачкалы.

«Мы очень тяжело пережили эту ночь! Обидно за необдуманные поступки наших земляков. Ведь такие действия ничем и никому не помогут. Мы все искренне переживаем за то, что происходит в Палестине, и лучшее, что сейчас мы можем сделать — помолиться за них», — заявил гендиректор аэропорта.

