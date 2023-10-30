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    «Обидно за необдуманные поступки». Директор аэропорта Махачкалы высказался о массовых беспорядках

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    Гендиректор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов заявил о чувстве обиды за «необдуманные поступки наших земляков» после массовых беспорядков на территории воздушной гавани. Его слова в понедельник, 30 октября, опубликовали в официальном Telegram-канале аэропорта Махачкалы.

    «Мы очень тяжело пережили эту ночь! Обидно за необдуманные поступки наших земляков. Ведь такие действия ничем и никому не помогут. Мы все искренне переживаем за то, что происходит в Палестине, и лучшее, что сейчас мы можем сделать — помолиться за них», — заявил гендиректор аэропорта.

    За время беспорядков получил ущерб и сам аэропорт: пострадали оборудование и объекты инфраструктуры. Сейчас на месте работают сотрудники дагестанского СК.

    «Сотрудники аэропорта, как только им будет разрешено приступить к устранению последствий, проведут ремонтно-восстановительные работы и уборку территории», — добавил Саид Рамазанов.

    Как заявили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время у участников беспорядков в Дагестане проходят обыски, а сами они допрашиваются.

    Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Росавиация закрыла аэропорт сначала до 6 ноября, а затем сократила срок до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».

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