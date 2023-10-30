В Кремле высказались о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы — во многом результат вмешательства извне. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
Также Песков отметил, что это «хорошо известно и очевидно».
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, 30 октября, совещание с главами силовых ведомств, посвященное произошедшему в Дагестане, уточняет РИА Новости. На нем будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров и главы силовых ведомств. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обсудят «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».
Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Росавиация закрыла аэропорт сначала до 6 ноября, а затем сократила срок до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».