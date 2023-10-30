    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-в

    753мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.22eur98.35

    В Кремле высказались о беспорядках в аэропорту Махачкалы

    7027
    71 комментарий

    Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы — во многом результат вмешательства извне. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне», — сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

    Также Песков отметил, что это «хорошо известно и очевидно».

    Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, 30 октября, совещание с главами силовых ведомств, посвященное произошедшему в Дагестане, уточняет РИА Новости. На нем будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров и главы силовых ведомств. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обсудят «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества».

    Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Росавиация закрыла аэропорт сначала до 6 ноября, а затем сократила срок до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Беспорядки в Махачкале
    ЛАЙК0
    СМЕХ43
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 71

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    71
    close