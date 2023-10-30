Рейс из Пулково в Махачкалу отложен. «Аэрофлот» будет возить из Москвы и Петербурга в Грозный

На время закрытия аэропорта Махачкалы рейсы «Аэрофлота» по маршрутам Москва — Махачкала — Москва и Санкт-Петербург — Махачкала — Санкт-Петербург будут выполняться в аэропорт города Грозный и из него. От Грозного до Махачкалы и обратно авиапассажиров будут возить автобусами. Об этом 30 октября сообщает телеграм-канал компании.

«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием», — отмечается в сообщении.



Пассажирам, купившим билет, «Аэрофлот» предлагает изменить дату вылета или вернуть деньги.