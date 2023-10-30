Рейс из Пулково в Махачкалу отложен. «Аэрофлот» будет возить из Москвы и Петербурга в Грозный

На время закрытия аэропорта Махачкалы рейсы «Аэрофлота» по маршрутам Москва — Махачкала — Москва и Санкт-Петербург — Махачкала — Санкт-Петербург будут выполняться в аэропорт города Грозный и из него. От Грозного до Махачкалы и обратно авиапассажиров будут возить автобусами. Об этом 30 октября сообщает телеграм-канал компании.
«Время вылета и прилета рейсов остается без изменений в соответствии с расписанием», — отмечается в сообщении.
Пассажирам, купившим билет, «Аэрофлот» предлагает изменить дату вылета или вернуть деньги.
На онлайн-табло Пулково указано, что сегодняшний рейс «Аэрофлота» Петербург — Махачкала отправлением в 12:00 отложен. Прибытие обратного рейс Махачкала — Петербург заявлено на 21:12 вместо 20:20.
Авиакомпания Smartavia сообщила об отмене рейсов в/из аэропорта Махачкалы на 30 октября.
«Уральские авиалинии» перенесли на завтра сегодняшние рейсы Екатеринбург — Махачкала и Махачкала — Екатеринбург, а также Домодедово — Махачкала и Махачкала — Домодедово.
Вечером 29 октября десятки людей прорвались в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Росавиация закрыла аэропорт сначала до 6 ноября, а затем сократила срок до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».