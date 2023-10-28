В Петербурге может появиться филиал музакадемии Ларисы Долиной

Губернатор Александр Беглов обсудил с народной артисткой Ларисой Долиной возможность создания в Петербурге филиала музыкальной академии её имени, сообщила пресс-служба Смольного 28 октября.
«Музыкальная академия Ларисы Долиной работает полтора года, но уже обрела авторитет в профессиональном сообществе. Академия занимается поиском, обучением и продюсированием молодых талантов. Команда музыкальных педагогов академии — настоящие мастера своего дела», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что Петербург, как и вся страна, хорошо знает и любит творчество Ларисы Долиной.
Губернатор и артистка обсудили возможность открытия в Петербурге филиала Музыкальной академии, и, как добавили в Смольном — ранее на проведение мастер-классов в Петербурге академии Долиной была предоставлена субсидия из городского бюджета.