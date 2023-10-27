Видео: «Порше Кайен» не влез в проезд во дворе Петербурга и помял три машины

Петербурженка не смогла протиснуться между припаркованными автомобилями и забором в узком проезде дома. Она повредила три машины и теперь лишится прав. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга 27 октября.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Рано утром 26 июля Анастасия на Porsche Cayenne решила проехать во дворе дома на улице Маршала Тухачевского. Судя по видео, девушка не рассчитала расстояние и врезалась сначала в две припаркованные машины возле одного подъезда, а потом еще в одну — возле другого. Так она повредила Lada, Skoda и Volkswagen. После этого нарушительница покинула место ДТП на разбитом Porsche Cayenne. У него оказались повреждены бампер, оба правых крыла, обе правые двери, передняя «юбка», правая передняя подвеска.
На суде Анастасия признала свою вину, раскаялась и заявила, что не помнит всех обстоятельств, так как «находилась в стрессовом состоянии». Причин стресса девушка не пояснила.
Суд назначил Анастасии наказание в виде лишения прав сроком на год. Кроме того, девушка обязана выплатить штраф за ДТП в размере 2 300 рублей.