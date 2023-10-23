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    В Екатеринбурге уволили со службы инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой и убийством темнокожего студента

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    14 комментариев

    Двух инспекторов ДПС из Екатеринбурга, наблюдавших за дракой, в которой зарезали аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, уволят со службы. Об этом 23 октября порталу E1.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    Он отметил, что руководством главка принято решение об увольнении из органов внутренних дел обоих инспекторов ДПС по отрицательным мотивам.

    В распоряжении E1.RU оказалось видео переговоров между инспекторами ДПС, на глазах у которых происходила драка. На кадрах с регистратора они почти пять минут обсуждают происходящее, шутят и грубо высказываются в адрес участников конфликта и очевидцев, пытающихся привлечь внимание полиции. В какой-то момент один из инспекторов хотел вмешаться, но второй одернул его.

    Отреагировали и вышли из машины полицейские только тогда, когда студент уже лежал в крови на земле и их попросили вызвать скорую помощь.

    После этого инспекторы стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они не пресекли преступление в отношении студента. 32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ дважды ударили ножом 18 августа. К полицейским якобы подходили очевидцы и просили вмешаться, но те подошли, когда спасать уже было некого. Обвиняемый в убийстве арестован.

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    Комментарии 14

    Трассер23 Окт 2023 в 15:51
    Милиция: защищает людей. народ.
    Полиция: защищает только власть олигархов.
    Историю знать надо!
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 15:40
    этих инспекторов в тюрьму и надолго , а потом что б только в грузчики ...вот из за таких и мусора.
    +1−0
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