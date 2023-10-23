В Екатеринбурге уволили со службы инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой и убийством темнокожего студента

Двух инспекторов ДПС из Екатеринбурга, наблюдавших за дракой, в которой зарезали аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, уволят со службы. Об этом 23 октября порталу E1.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Он отметил, что руководством главка принято решение об увольнении из органов внутренних дел обоих инспекторов ДПС по отрицательным мотивам.



В распоряжении E1.RU оказалось видео переговоров между инспекторами ДПС, на глазах у которых происходила драка. На кадрах с регистратора они почти пять минут обсуждают происходящее, шутят и грубо высказываются в адрес участников конфликта и очевидцев, пытающихся привлечь внимание полиции. В какой-то момент один из инспекторов хотел вмешаться, но второй одернул его.

