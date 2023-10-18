СК возбудил дело против двух полицейских, не помешавших убийству темнокожего студента УрФУ

Два инспектора ДПС из Екатеринбурга стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они не пресекли преступление в отношении студента УрФУ из Габона Нджелассили Франсуа. О возбуждении уголовного дела 17 октября сообщает ТАСС.



Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых напомнил, что говорить о вине инспекторов пока рано. Как пишет портал Е1, сотрудники полиции до полного завершения разбирательства отстранены от работы.

32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ зарезали 18 августа в закусочной. Уроженца Габона дважды ударили ножом. Позднее выяснилось, что за дракой наблюдал экипаж ДПС. К полицейским якобы подходили очевидцы и просили вмешаться, но те подошли, когда спасать уже было некого. Обвиняемый в убийстве арестован.