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    СК возбудил дело против двух полицейских, не помешавших убийству темнокожего студента УрФУ

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    Два инспектора ДПС из Екатеринбурга стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они не пресекли преступление в отношении студента УрФУ из Габона Нджелассили Франсуа. О возбуждении уголовного дела 17 октября сообщает ТАСС.

    Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых напомнил, что говорить о вине инспекторов пока рано. Как пишет портал Е1, сотрудники полиции до полного завершения разбирательства отстранены от работы.

    32-летнего темнокожего аспиранта УрФУ зарезали 18 августа в закусочной. Уроженца Габона дважды ударили ножом. Позднее выяснилось, что за дракой наблюдал экипаж ДПС. К полицейским якобы подходили очевидцы и просили вмешаться, но те подошли, когда спасать уже было некого. Обвиняемый в убийстве арестован.

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