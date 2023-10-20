МИД Ливана предлагает прекращение огня на 48 часов. Израиль бьет по объектам «Хезболла» в Ливане

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов, передает 20 октября ТАСС.



«Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет», — сказал Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN. По его словам, в этом случае будет точно известно, «кто и что начинает».



«На самом деле мы не хотим войны. <…> Мы ведем диалог с различными группами. Но это неконтролируемо, потому что все зависит от того, что происходит в Газе», — цитирует ТАСС слова Бу Хабиба.



Тем временем, поздно вечером 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что прямо сейчас наносит удары по объектам движения «Хезболлах» на территории Ливана. В качестве иллюстрации было продемонстрировано уничтожение одного из «командных пунктов», как прокомментировали видео в ЦАХАЛ.

