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    МИД Ливана предлагает прекращение огня на 48 часов. Израиль бьет по объектам «Хезболла» в Ливане

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    3 комментария

    Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов, передает 20 октября ТАСС.

    «Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет», — сказал Бу Хабиб в интервью телеканалу CNN. По его словам, в этом случае будет точно известно, «кто и что начинает».

    «На самом деле мы не хотим войны. <…> Мы ведем диалог с различными группами. Но это неконтролируемо, потому что все зависит от того, что происходит в Газе», — цитирует ТАСС слова Бу Хабиба.

    Тем временем, поздно вечером 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что прямо сейчас наносит удары по объектам движения «Хезболлах» на территории Ливана. В качестве иллюстрации было продемонстрировано уничтожение одного из «командных пунктов», как прокомментировали видео в ЦАХАЛ.

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    ИзраильЛиван
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    Комментарии 3

    Гость21 Окт 2023 в 00:00
    Не успевает фановые трубы для "ракет" подвозить!?😂
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 23:55
    «Давайте призовем к прекращению огня и посмотрим, что произойдет»

    ничего
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 23:53
    Надорвался🐏
    +0−0
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