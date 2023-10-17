Al Jazeera: более 500 человек погибли при ударе Израиля по больнице Ahli Arab Hospital в секторе Газа

В Газе сообщили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице Ahli Arab Hospital, передает 17 октября Al Jazeera.



The Jerusalem Post сообщает о «сотнях погибших». На момент публикации информация из сектора Газа поступает противоречивая, единых данных нет.

Минздрав анклава сообщил Associated Press, что «не менее 500 человек стали жертвами авиаудара Израиля по больнице на территории анклава», передает «Интерфакс».

Однако, уточняет агентство, информация об ударе по больнице аль-Ахли пока не подтверждена.