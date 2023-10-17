Al Jazeera: более 500 человек погибли при ударе Израиля по больнице Ahli Arab Hospital в секторе Газа

В Газе сообщили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице Ahli Arab Hospital, передает 17 октября Al Jazeera.
The Jerusalem Post сообщает о «сотнях погибших». На момент публикации информация из сектора Газа поступает противоречивая, единых данных нет.
Минздрав анклава сообщил Associated Press, что «не менее 500 человек стали жертвами авиаудара Израиля по больнице на территории анклава», передает «Интерфакс».
Однако, уточняет агентство, информация об ударе по больнице аль-Ахли пока не подтверждена.
Израильские военные также заявили, что всё еще проверяют данные об инциденте.
Ранее несколько больниц в Газе стали укрытиями для сотен местных жителей.
Напомним, число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, к вечеру 17 октября достигло 16 человек. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Девять граждан РФ, по его словам, числятся пропавшими без вести. Один человек с двойным гражданством — РФ и Израиля — числится в израильском списке заложников ХАМАС.
Ряд российских граждан обратился за помощью для эвакуации из сектора Газа.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.