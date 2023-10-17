Посол в Израиле рассказал о погибших россиянах и о тех, кто хочет вырваться из Газы

Число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, составляет 16. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов 17 октября пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Девять граждан РФ, по его словам, числятся пропавшими без вести. Один человек с гражданствами РФ и Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС.

Ряд российских граждан обратились за помощью для эвакуации из сектора Газа.



«Внимательно следим за развитие ситуации на земле, прорабатываем возможность проведения эвакуации обратившихся за помощью российских граждан из зоны боевых действий, разумеется, речь идет, прежде всего, о секторе Газа», — цитирует Викторова РИА Новости.

