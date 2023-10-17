ХАМАС назвал условия освобождения заложников

Группировка ХАМАС намерена освободить захваченных на юге Израиля заложников при условии, если из израильских тюрем будут выпущены 6 тысяч палестинцев. Об этом 16 октября глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил в интервью телеканалу
«В сионистских тюрьмах содержатся 6 тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на [освобождение] израильских пленников», — заявил Халед Машаль.
Одновременно с этим представитель боевого крыла ХАМАС «Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда заявил телеканалу
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил госагентству ТАСС, что у Москвы нет данных о гибели россиян среди заложников в секторе Газа. Он пояснил, что РФ продолжит контактировать с руководством группировки, чтобы вызволить российских граждан.