ХАМАС назвал условия освобождения заложников

Группировка ХАМАС намерена освободить захваченных на юге Израиля заложников при условии, если из израильских тюрем будут выпущены 6 тысяч палестинцев. Об этом 16 октября глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил в интервью телеканалу Al Araby .

«В сионистских тюрьмах содержатся 6 тысяч палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на [освобождение] израильских пленников», — заявил Халед Машаль.