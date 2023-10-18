Небензя: заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и членов их семей

«Фактическими заложниками блокады сектора Газа» стали около тысячи граждан России и членов их семей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая 18 октября на заседании Совбеза ООН, Небензя также сообщил, что больница Аль-Ахли была одной из 20 на севере Газы, получивших уведомление об эвакуации от израильских военных. Однако выполнить предписание было невозможно.
«В результате удара по госпиталю, по последним данным, число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — заявил Небензя, выступая в Совбезе ООН.
Он также сообщил, что Россия инициирует возобновление спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины, передает 18 октября ТАСС.
«Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).