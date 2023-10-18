Небензя: заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и членов их семей

«Фактическими заложниками блокады сектора Газа» стали около тысячи граждан России и членов их семей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая 18 октября на заседании Совбеза ООН, Небензя также сообщил, что больница Аль-Ахли была одной из 20 на севере Газы, получивших уведомление об эвакуации от израильских военных. Однако выполнить предписание было невозможно.



«В результате удара по госпиталю, по последним данным, число погибших и пострадавших превысило 800 человек. Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — заявил Небензя, выступая в Совбезе ООН.

