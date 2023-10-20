    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    766мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    Финляндия изучает роль контейнеровоза Newnew Polar Bear в ЧП с Balticconnector. Судно ходит по Северному морскому пути

    522
    обсудить

    Финляндия сосредоточилась на роли контейнеровоза Newnew Polar Bear под флагом Гонконга в расследовании аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Центральной криминальной полиции Суоми.

    Судно заинтересовало специалистов, поскольку в день ЧП 8 октября находилось в Балтийском море рядом с местом повреждения газопровода, говорится в сообщении. Полиция Финляндии также добавила, что сотрудничает с властями Китая, чтобы разобраться с вопросом.

    Фото: Телеграм-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова
    ПоделитьсяПоделиться

    Пока удалось установить, что трубопровод был разрушен некой внешней механической силой, а не взрывом. На морском дне рядом с местом повреждения нашли огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый предмет. Из-за глинистого дна объект невозможно идентифицировать, его попытаются поднять на поверхность, добавили в полиции Суоми.

    Контейнеровоз Newnew Polar Bear принадлежит китайской судоходной компании Newnew Shipping Line, которая в 2023 году открыла регулярную контейнерную линию между Китаем и портами Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград по Северному морскому пути (СМП), сообщало издание Portnews. Расчетное время до портов Китая составляет около 28 дней, что в полтора раза быстрее маршрута через Суэцкий канал, который занимает 45–50 дней.

    В рамках этой линии 7 июля из Петербурга Newnew Polar Bear вышел в первый рейс. На борту была экспортная продукция российских производителей, в основном, лесоперерабатывающих предприятий Северо-Запада.

    6 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале написал, что Newnew Polar Bear зашел в Балтийск. Согласно порталу Marinetraffic, 10 октября судно вышло из Петербурга и сейчас находится в Баренцевом море.

    Накануне Североатлантический альянс сообщил, что усилит интенсивность патрулирования Балтийского моря с помощью военных кораблей и самолетов в связи с повреждением газопровода. Блок будет проводить дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также использовать беспилотники. В регион направят четыре минных тральщика.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее пообещал «решительный и единый» ответ, если подтвердится намеренная атака на подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Он также заявлял, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне.

    О том, может ли НАТО перекрыть судоходство в Финском заливе, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Телеграм-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова

    Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за утечки 8 октября. Норвежские сейсмологи накануне информировали, что зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector. Сообщалось, что потребуется пять месяцев, чтобы собрать подводное оборудование, осмотреть и отремонтировать участок трубы.

    В Финляндии считают, что причиной повреждения трубопровода может быть удар корабельного якоря.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close