Финляндия изучает роль контейнеровоза Newnew Polar Bear в ЧП с Balticconnector. Судно ходит по Северному морскому пути

Финляндия сосредоточилась на роли контейнеровоза Newnew Polar Bear под флагом Гонконга в расследовании аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба Центральной криминальной полиции Суоми.

Судно заинтересовало специалистов, поскольку в день ЧП 8 октября находилось в Балтийском море рядом с местом повреждения газопровода, говорится в сообщении. Полиция Финляндии также добавила, что сотрудничает с властями Китая, чтобы разобраться с вопросом.

Фото: Телеграм-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова Поделиться Поделиться





Пока удалось установить, что трубопровод был разрушен некой внешней механической силой, а не взрывом. На морском дне рядом с местом повреждения нашли огромный комок грунта, содержащий, вероятно, чрезвычайно тяжелый предмет. Из-за глинистого дна объект невозможно идентифицировать, его попытаются поднять на поверхность, добавили в полиции Суоми.

Контейнеровоз Newnew Polar Bear принадлежит китайской судоходной компании Newnew Shipping Line, которая в 2023 году открыла регулярную контейнерную линию между Китаем и портами Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург и Калининград по Северному морскому пути (СМП), сообщало издание Portnews. Расчетное время до портов Китая составляет около 28 дней, что в полтора раза быстрее маршрута через Суэцкий канал, который занимает 45–50 дней.



В рамках этой линии 7 июля из Петербурга Newnew Polar Bear вышел в первый рейс. На борту была экспортная продукция российских производителей, в основном, лесоперерабатывающих предприятий Северо-Запада.

6 октября губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале написал, что Newnew Polar Bear зашел в Балтийск. Согласно порталу Marinetraffic, 10 октября судно вышло из Петербурга и сейчас находится в Баренцевом море.



Накануне Североатлантический альянс сообщил, что усилит интенсивность патрулирования Балтийского моря с помощью военных кораблей и самолетов в связи с повреждением газопровода. Блок будет проводить дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты, в том числе используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также использовать беспилотники. В регион направят четыре минных тральщика.



Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее пообещал «решительный и единый» ответ, если подтвердится намеренная атака на подводный газопровод между Финляндией и Эстонией. Он также заявлял, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне.

О том, может ли НАТО перекрыть судоходство в Финском заливе, читайте в материале «Фонтанки».

