В Петербурге суд арестовал бывшего милиционера-педофила после новых заявлений о приставаниях к мальчикам в метро

Куйбышевский районный суд арестовал до 12 декабря бывшего милиционера-педофила Дениса Грибкова, обвиняемого по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.



«Процесс проходил в закрытом режиме», — говорится в публикации.



Грибкова задержали недавно после двух заявлений о сексуальном насилии в метро Петербурга. По данным «Фонтанки», первое заявление поступило вечером 17 октября. К 12-летнему подростку мужчина прижался в толпе на перегоне «Гостиный двор» — «Маяковская». По предварительной информации, он трогал ребенка через одежду за половой орган. Второй эпизод также произошел в метро, но уже 18 октября на перегоне «Гостиный двор» — «Площадь Александра Невского».

