В Петербурге суд арестовал бывшего милиционера-педофила после новых заявлений о приставаниях к мальчикам в метро

Куйбышевский районный суд арестовал до 12 декабря бывшего милиционера-педофила Дениса Грибкова, обвиняемого по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Процесс проходил в закрытом режиме», — говорится в публикации.
Грибкова задержали недавно после двух заявлений о сексуальном насилии в метро Петербурга. По данным «Фонтанки», первое заявление поступило вечером 17 октября. К 12-летнему подростку мужчина прижался в толпе на перегоне «Гостиный двор» — «Маяковская». По предварительной информации, он трогал ребенка через одежду за половой орган. Второй эпизод также произошел в метро, но уже 18 октября на перегоне «Гостиный двор» — «Площадь Александра Невского».
Его уже задерживали в 2009 году. В его поимке принимал участие «охотник на педофилов» Алексей Родин. «Помню этого негодяя, мы задерживали его с коллегами в 2009 (2010) году. Тогда за свои педофильские художества Грибков получил 15 лет лишения свободы. Ему оставалось сидеть еще как минимум 2 года. Но по какой-то «случайности» педофила выпустили на УДО, и вдруг, о «чудо», он «неожиданно» продолжил совершать свои злодеяния! До 2025 года общество было гарантированно избавлено от этого злодея. Но кто-то посчитал, что он нам тут очень нужен», — прокомментировал Родин.
Грибков вышел на свободу в 2021 году. Сейчас полицейские устанавливают других возможных его жертв.