    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, вос

    766мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    В Петербурге суд арестовал бывшего милиционера-педофила после новых заявлений о приставаниях к мальчикам в метро

    1337
    12 комментариев

    Куйбышевский районный суд арестовал до 12 декабря бывшего милиционера-педофила Дениса Грибкова, обвиняемого по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    «Процесс проходил в закрытом режиме», — говорится в публикации.

    Грибкова задержали недавно после двух заявлений о сексуальном насилии в метро Петербурга. По данным «Фонтанки», первое заявление поступило вечером 17 октября. К 12-летнему подростку мужчина прижался в толпе на перегоне «Гостиный двор» — «Маяковская». По предварительной информации, он трогал ребенка через одежду за половой орган. Второй эпизод также произошел в метро, но уже 18 октября на перегоне «Гостиный двор» — «Площадь Александра Невского».

    Его уже задерживали в 2009 году. В его поимке принимал участие «охотник на педофилов» Алексей Родин. «Помню этого негодяя, мы задерживали его с коллегами в 2009 (2010) году. Тогда за свои педофильские художества Грибков получил 15 лет лишения свободы. Ему оставалось сидеть еще как минимум 2 года. Но по какой-то «случайности» педофила выпустили на УДО, и вдруг, о «чудо», он «неожиданно» продолжил совершать свои злодеяния! До 2025 года общество было гарантированно избавлено от этого злодея. Но кто-то посчитал, что он нам тут очень нужен», — прокомментировал Родин.

    Грибков вышел на свободу в 2021 году. Сейчас полицейские устанавливают других возможных его жертв.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудАрест
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Гость20 Окт 2023 в 18:51
    Проблема в том что пока говорившему не дают срок в 2-3 раза больший чем тому кого оговорили и не делают это спустя даже 10-15 лет, оговоры будут продолжаться, а дети становятся разменной монетой для давления негожих яжематерей на вполне адекватных отцов, не аленей. Если его вина реально доказана неоспоримыми доказательствами (видео, фото) и то надо проверить что не монтаж, тогда да. А просто на основании слов каких то матерей или самих детей сажать по такой статье, если нет других доказательств, ни к чему хорошему это не приведет.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 18:47
    Не гнобитесь. А мальчик действительно мог бы и пошуметь.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close