Вышел на УДО и взялся за старое. В Петербурге задержали бывшего милиционера-педофила, снова пристававшего к мальчикам в метро

«Старого знакомого» задержали в Центральном районе Петербурга после двух заявлений о сексуальном насилии в метро Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, около полуночи сотрудники полиции задержали подозреваемого в двух эпизодах сексуального насилия над подростков в метро. Первое заявление поступило вечером 17 октября. К 12-летнему подростку мужчина прижался в толпе на перегоне «Гостиный двор» — «Маяковская». По предварительной информации, он трогал ребенка через одежду за половой орган. Второй эпизод также произошел в метро, но уже 18 октября на перегоне «Гостиный двор» — «Площадь Александра Невского».



Подозреваемого вычислили по камерам. Его лицо оказалось сотрудникам полиции знакомым. В 2009 году мужчину уже задерживали. Серию нападений на мальчиков-подростков раскрыли сотрудники уголовного розыска. Подозреваемый оказался их коллегой — прапорщиком полиции Денисом Грибковым.



В его поимке принимал участие «охотник на педофилов» Алексей Родин. «Помню, этого негодяя, мы задерживали его с коллегами в 2009 (2010) году. Тогда за свои педофильские художества Грибков получил 15 лет лишения свободы. Ему оставалось сидеть еще как минимум 2 года. Но по какой-то «случайности» педофила выпустили на УДО, и вдруг, о «чудо», он «неожиданно» продолжил совершать свои злодеяния! До 2025 года общество было гарантировано избавлено от этого злодея. Но кто-то посчитал, что он нам тут очень нужен», — прокомментировал Родин.

