«Интифада будет». Медведев высказался о последних событиях и увидел «заряды ядерные»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о последних мировых событиях. Ответственность за происходящие кризисы он возложил на страны Запада, а также заявил о возможности применения ядерного оружия. Об этом говорится в его Telegram-канале в пятницу, 20 октября.

Медведев заявил, что мир под воздействием США «катится в пропасть». В пример он привел новости о запрете киевскими властями Украинской православной церкви, об истории с известным футболистом, которого отстранили от игр за поддержку Палестины, а также о помощи США Украине и Израилю, которую Байден назвал «разумной инвестицией».