«Интифада будет». Медведев высказался о последних событиях и увидел «заряды ядерные»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о последних мировых событиях. Ответственность за происходящие кризисы он возложил на страны Запада, а также заявил о возможности применения ядерного оружия. Об этом говорится в его Telegram-канале в пятницу, 20 октября.
Медведев заявил, что мир под воздействием США «катится в пропасть». В пример он привел новости о запрете киевскими властями Украинской православной церкви, об истории с известным футболистом, которого отстранили от игр за поддержку Палестины, а также о помощи США Украине и Израилю, которую Байден назвал «разумной инвестицией».
«Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества. Инвестиции в смерть ненужных людей — это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что результат таких заявлений очевиден, а «интифада [арабское освободительное движение или восстание] будет вечно».
«Количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объёмно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные».