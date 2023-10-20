    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.63

    «Интифада будет». Медведев высказался о последних событиях и увидел «заряды ядерные»

    1330
    14 комментариев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о последних мировых событиях. Ответственность за происходящие кризисы он возложил на страны Запада, а также заявил о возможности применения ядерного оружия. Об этом говорится в его Telegram-канале в пятницу, 20 октября.

    Медведев заявил, что мир под воздействием США «катится в пропасть». В пример он привел новости о запрете киевскими властями Украинской православной церкви, об истории с известным футболистом, которого отстранили от игр за поддержку Палестины, а также о помощи США Украине и Израилю, которую Байден назвал «разумной инвестицией».

    «Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества. Инвестиции в смерть ненужных людей — это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», — заявил Медведев.

    Зампред Совбеза добавил, что результат таких заявлений очевиден, а «интифада [арабское освободительное движение или восстание] будет вечно».

    «Количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объёмно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий МедведевЯдерная война
    ЛАЙК2
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    fw25220 Окт 2023 в 12:53
    да, пока кто-то из троих не разорится - будет непонятно что. В смысле, США, ЕС и РФ. И это точно будут не штаты.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 12:52
    Почитаешь медведева и думаешь, дааа пора действительно разнести эту планету, может разумная жизнь таки появится потом.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close