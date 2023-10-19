Верховная Рада приняла закон, запрещающий Украинскую православную церковь: новости СВО за 19 октября

Украинскую православную церковь могут запретить, если найдут связи организации с РПЦ Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 октября.



Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

ФСБ считает, что задержанный сам связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь. По заданию кураторов мужчина собирал и передавал Украине сведения о военных объектах и военных предприятиях региона.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина заключен под стражу.



В Ростовской области уничтожена «воздушная цель» Сегодня в 10:10 мск средства ПВО уничтожили объект над Ростовской областью. Об этом заявил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

— Подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона, — написал Василий Голубев.

Также губернатор добавил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Верховная Рада поддержала запрет на связанные с Россией религиозные организации Украинская Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Об этом заявил депутат парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.



Законопроект поддержали 267 депутатов, воздержались или высказались против 34 депутата.

Проект закона внесли в Раду по поручению Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ могут запретить, если власти посчитают организацию связанной с РПЦ.

В Казахстане заявили, что ограничили экспорт в Россию после начала СВО Казахстан ограничил экспорт в Россию товаров, предназначенных для военных целей. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

— Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен, — заявил Кайрат Торебаев.



Под экспорт попали запчасти для дронов, специальная электроника, чипы и другой товар. Ограничения ввели из-за западных санкций.

Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также по документу наказание предусмотрено за публичное распространение ложной информации о добровольцах и за оказание содействия и исполнение решений других государств об уголовном преследовании добровольцев.

По статье о дискредитации максимальное наказание — лишение свободы сроком до 5 лет, за распространение фейков о добровольцах может грозить лишение свободы до 15 лет.



Кинотеатрам напомнили, что показывать фильмы без прокатного удостоверения запрещено Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что прокат фильмов без прокатного удостоверения в кинотеатрах является нарушением, сообщает ТАСС.



— Это нарушение. Прокатное удостоверение никто не давал. Так и относимся, — передает агентство слова Голиковой. Говоря о возможных наказаниях, вице-премьер заявила, что пока «грозим, что этого делать нельзя».

Сейчас в России за прокат или показ фильма без удостоверения грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 100 до 200 тысяч рублей.



После начала СВО многие голливудские студии объявили об уходе из России. Из-за этого кинотеатры начали прокатывать фильмы нелегально: кинотеатральные копии фильмов начали завозить из Казахстана, а также показывать фильмы на больших экранах после цифровых релизов.

