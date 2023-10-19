Верховная Рада приняла закон, запрещающий Украинскую православную церковь: новости СВО за 19 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 октября.
Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
ФСБ считает, что задержанный сам связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь. По заданию кураторов мужчина собирал и передавал Украине сведения о военных объектах и военных предприятиях региона.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина заключен под стражу.
В Ростовской области уничтожена «воздушная цель»
Сегодня в 10:10 мск средства ПВО уничтожили объект над Ростовской областью. Об этом заявил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.
— Подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона, — написал Василий Голубев.
Также губернатор добавил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Верховная Рада поддержала запрет на связанные с Россией религиозные организации
Украинская Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Об этом заявил депутат парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Законопроект поддержали 267 депутатов, воздержались или высказались против 34 депутата.
Проект закона внесли в Раду по поручению Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ могут запретить, если власти посчитают организацию связанной с РПЦ.
В Казахстане заявили, что ограничили экспорт в Россию после начала СВО
Казахстан ограничил экспорт в Россию товаров, предназначенных для военных целей. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.
— Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен, — заявил Кайрат Торебаев.
Под экспорт попали запчасти для дронов, специальная электроника, чипы и другой товар. Ограничения ввели из-за западных санкций.
Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также по документу наказание предусмотрено за публичное распространение ложной информации о добровольцах и за оказание содействия и исполнение решений других государств об уголовном преследовании добровольцев.
По статье о дискредитации максимальное наказание — лишение свободы сроком до 5 лет, за распространение фейков о добровольцах может грозить лишение свободы до 15 лет.
Кинотеатрам напомнили, что показывать фильмы без прокатного удостоверения запрещено
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что прокат фильмов без прокатного удостоверения в кинотеатрах является нарушением, сообщает ТАСС.
— Это нарушение. Прокатное удостоверение никто не давал. Так и относимся, — передает агентство слова Голиковой. Говоря о возможных наказаниях, вице-премьер заявила, что пока «грозим, что этого делать нельзя».
Сейчас в России за прокат или показ фильма без удостоверения грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 100 до 200 тысяч рублей.
После начала СВО многие голливудские студии объявили об уходе из России. Из-за этого кинотеатры начали прокатывать фильмы нелегально: кинотеатральные копии фильмов начали завозить из Казахстана, а также показывать фильмы на больших экранах после цифровых релизов.