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    Спецоперация на Украине

    Верховная Рада приняла закон, запрещающий Украинскую православную церковь: новости СВО за 19 октября

    Главное, что случилось за последние сутки

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    11 комментариев
    Украинскую православную церковь могут запретить, если найдут связи организации с РПЦ
    Украинскую православную церковь могут запретить, если найдут связи организации с РПЦФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 октября.

    Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене

    Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

    ФСБ считает, что задержанный сам связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь. По заданию кураторов мужчина собирал и передавал Украине сведения о военных объектах и военных предприятиях региона.

    На задержанного завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина заключен под стражу.

    В Ростовской области уничтожена «воздушная цель»

    Сегодня в 10:10 мск средства ПВО уничтожили объект над Ростовской областью. Об этом заявил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

    — Подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона, — написал Василий Голубев.

    Также губернатор добавил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

    Верховная Рада поддержала запрет на связанные с Россией религиозные организации

    Украинская Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Об этом заявил депутат парламента Ярослав Железняк в телеграм-канале.

    Законопроект поддержали 267 депутатов, воздержались или высказались против 34 депутата.

    Проект закона внесли в Раду по поручению Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ могут запретить, если власти посчитают организацию связанной с РПЦ.

    В Казахстане заявили, что ограничили экспорт в Россию после начала СВО

    Казахстан ограничил экспорт в Россию товаров, предназначенных для военных целей. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

    Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен, — заявил Кайрат Торебаев.

    Под экспорт попали запчасти для дронов, специальная электроника, чипы и другой товар. Ограничения ввели из-за западных санкций.

    Госдума одобрила уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

    Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Также по документу наказание предусмотрено за публичное распространение ложной информации о добровольцах и за оказание содействия и исполнение решений других государств об уголовном преследовании добровольцев.

    По статье о дискредитации максимальное наказание — лишение свободы сроком до 5 лет, за распространение фейков о добровольцах может грозить лишение свободы до 15 лет.

    Кинотеатрам напомнили, что показывать фильмы без прокатного удостоверения запрещено

    Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила, что прокат фильмов без прокатного удостоверения в кинотеатрах является нарушением, сообщает ТАСС.

    — Это нарушение. Прокатное удостоверение никто не давал. Так и относимся, — передает агентство слова Голиковой. Говоря о возможных наказаниях, вице-премьер заявила, что пока «грозим, что этого делать нельзя».

    Сейчас в России за прокат или показ фильма без удостоверения грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 100 до 200 тысяч рублей.

    После начала СВО многие голливудские студии объявили об уходе из России. Из-за этого кинотеатры начали прокатывать фильмы нелегально: кинотеатральные копии фильмов начали завозить из Казахстана, а также показывать фильмы на больших экранах после цифровых релизов.

    Украинскую православную церковь могут запретить, если найдут связи организации с РПЦ
    Украинскую православную церковь могут запретить, если найдут связи организации с РПЦФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии 11

    Гость19 Окт 2023 в 21:16
    Гундяевский филиал запретили, под лубянской крышей? Ну так УПЦ то осталась и будет здравствовать.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 21:10
    Электроника идет через ОАЭ, через Казахстан если что и шло то мизер. А вообще фраза ограничил экспорт товаров для военных целей мощная, то есть поставлять будем, но мало.
    +0−0
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