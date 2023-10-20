Байден: поддержка Израиля и Украины — это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды

Президент США Джо Байден в четверг обратился к американскому народу с просьбой поддержать финансирование военных усилий Израиля и Украины, предупредив, что ХАМАС и российская власть представляют угрозу американской демократии. Об этом 20 октября сообщает Bloomberg.
«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — сказал он в телеобращении к нации (цитата по РИА Новости).
Обращение из Овального кабинета в Белом доме, как пишет Bloomberg, длилось около 15 минут и предшествовало официальному запросу Белого дома к конгрессу о направлении около 100 миллиардов долларов Израилю, Украине, Тайваню и южной границе США. В частности, 60 миллиардов долларов предлагается выделить в следующем году Украине, 14 миллиардов долларов — на усиление обороны Израиля, 10 миллиардов долларов — на гуманитарные усилия, в том числе в секторе Газа. Обращение Байдена прозвучало через день после его визита в Израиль. Он заявил, что поддержка Украины и Израиля в их борьбе против России и группировок боевиков «жизненно важна для национальной безопасности Америки».
«ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию», — цитирует издание Байдена.
Он заверил, что по-прежнему не планирует отправлять американских военных для участия в боевых действиях на Украине. По его словам, «все, о чем просит Украина, — это помощь».
«Я не отправлю американских военных сражаться на Украину», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Также Вашингтон не хочет, чтобы американская армия воевала с российской.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против неё», — отметил Байден.
При этом, по его словам, если Москва нападет на союзников НАТО, то США будут защищать «каждый дюйм НАТО».
Что касается Израиля, Байден заявил, что призвал правительство этой страны не быть «ослепленными яростью».