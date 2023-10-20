Байден: поддержка Израиля и Украины — это разумная инвестиция, которая будет приносить дивиденды

Президент США Джо Байден в четверг обратился к американскому народу с просьбой поддержать финансирование военных усилий Израиля и Украины, предупредив, что ХАМАС и российская власть представляют угрозу американской демократии. Об этом 20 октября сообщает Bloomberg.



«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — сказал он в телеобращении к нации (цитата по РИА Новости).



Обращение из Овального кабинета в Белом доме, как пишет Bloomberg, длилось около 15 минут и предшествовало официальному запросу Белого дома к конгрессу о направлении около 100 миллиардов долларов Израилю, Украине, Тайваню и южной границе США. В частности, 60 миллиардов долларов предлагается выделить в следующем году Украине, 14 миллиардов долларов — на усиление обороны Израиля, 10 миллиардов долларов — на гуманитарные усилия, в том числе в секторе Газа. Обращение Байдена прозвучало через день после его визита в Израиль. Он заявил, что поддержка Украины и Израиля в их борьбе против России и группировок боевиков «жизненно важна для национальной безопасности Америки».

