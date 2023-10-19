«Сушки» прогнали два «Тайфуна» над Черным морем

Пара российских истребителей СУ-27 отогнала от границы РФ над Черным морем два британских истребителя и самолет радиоэлектронной борьбы, сообщает 19 октября Минобороны РФ.
Уточняется, что в четверг российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря «были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели».
По тревоге в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО. Пилоты «сушек» идентифицировали цели как самолет радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны.
Подчеркивается, что полет российских истребителей «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами» и без опасного сближения.
Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин завил, что нейтральную зону над Черным морем будут патрулировать МиГ-31 ВКС РФ с ракетами «Кинжал». Путин отметил, что «это не угроза», и напомнил, что «Кинжалы» имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью 9 махов.
Цель патрулирования, по словам президента РФ, «контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».