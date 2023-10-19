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    «Сушки» прогнали два «Тайфуна» над Черным морем

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    13 комментариев

    Пара российских истребителей СУ-27 отогнала от границы РФ над Черным морем два британских истребителя и самолет радиоэлектронной борьбы, сообщает 19 октября Минобороны РФ.

    Уточняется, что в четверг российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря «были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели».

    По тревоге в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил ПВО. Пилоты «сушек» идентифицировали цели как самолет радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

    «При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны.

    Подчеркивается, что полет российских истребителей «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами» и без опасного сближения.

    Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин завил, что нейтральную зону над Черным морем будут патрулировать МиГ-31 ВКС РФ с ракетами «Кинжал». Путин отметил, что «это не угроза», и напомнил, что «Кинжалы» имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью 9 махов.

    Цель патрулирования, по словам президента РФ, «контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

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    Су-27МиГ-31Истребители Тайфун
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    Комментарии 12

    Гость19 Окт 2023 в 18:46
    А мы кошек душили-душили…
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 18:43
    А Мосю будешь?
    +0−0
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