Путин: Чёрное море будут патрулировать МиГ-31 с «Кинжалами»

Президент Владимир Путин заявил, что дал поручение ВКС РФ начать на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне над Чёрным морем. Заниматься этим будут самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал».



«По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем. Наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — сказал Путин, выступая перед журналистами в Пекине 18 октября.

Он отметил, что «это не угроза», и напомнил, что «Кинжалы» имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью 9 махов.