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    Путин: Чёрное море будут патрулировать МиГ-31 с «Кинжалами»

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    66 комментариев

    Президент Владимир Путин заявил, что дал поручение ВКС РФ начать на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне над Чёрным морем. Заниматься этим будут самолеты МиГ-31 с ракетами «Кинжал».

    «По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем. Наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — сказал Путин, выступая перед журналистами в Пекине 18 октября.

    Он отметил, что «это не угроза», и напомнил, что «Кинжалы» имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью 9 махов.

    «Мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия, за тем, что происходит в Средиземном море», — добавил Путин.

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    Комментарии 66

    Су Люк Ын18 Окт 2023 в 13:45
    недобрая для всех Нас новость!
    +1−0
    Гость18 Окт 2023 в 13:39
    вся шепетовская пту сюда смотрю сбежалась за место у корытца
    +0−0
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