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    Путин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований

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    17 комментариев

    Запрет участия российских спортсменов в международных соревнования — это этническая дискриминация России. Об этом в четверг, 19 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Россия — спортивная держава». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике не имеют никакого отношения... По факту российская этническая дискриминация», — сказал глава государства.

    Также российский лидер отметил, что «благодаря некоторым руководителям» Международного олимпийского комитета (МОК) Россия узнала, что приглашение на игры — это «некая привилегия». Ее можно заслужить не спортивными результатами, а политическими жестами, которые не имеют к спорту никакого отношения.

    В октябре стало известно, что МОК временно отстранил Олимпийский комитет России. Отмечалось, что решение не скажется на рекомендациях по допуску россиян до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

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    Владимир ПутинСпорт
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    Комментарии 17

    Гость19 Окт 2023 в 13:30
    В России очень много спортсменов, но полки в магазинах полупустые. Нет даже базовых продуктов. Вчера зашел в Пятерочку, яиц нет никаких, макароны только итальянские по 200 рублей. Лёг спать голодным.
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 13:30
    У рассейского народа с логикой тяжко,оно первопричину не видит.
    +1−0
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