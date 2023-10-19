Путин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Запрет участия российских спортсменов в международных соревнования — это этническая дискриминация России. Об этом в четверг, 19 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Россия — спортивная держава». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике не имеют никакого отношения... По факту российская этническая дискриминация», — сказал глава государства.



Также российский лидер отметил, что «благодаря некоторым руководителям» Международного олимпийского комитета (МОК) Россия узнала, что приглашение на игры — это «некая привилегия». Ее можно заслужить не спортивными результатами, а политическими жестами, которые не имеют к спорту никакого отношения.

