МОК отстранил Олимпийский комитет России за присоединение ДНР и ЛНР

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) на неопределенный срок. В официальном заявлении МОК говорится, что решение связано с включением олимпийских комитетов Донецкой и Луганской народных республик, а также регионов Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР. Этот шаг был признан нарушением Олимпийской хартии.



«Олимпийский комитет России больше не имеет права исполнять функции национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от МОК», — заявили в МОК.