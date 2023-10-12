    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    738мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd99.98eur105.95

    МОК отстранил Олимпийский комитет России за присоединение ДНР и ЛНР

    243
    обсудить

    Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) объявила о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) на неопределенный срок. В официальном заявлении МОК говорится, что решение связано с включением олимпийских комитетов Донецкой и Луганской народных республик, а также регионов Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР. Этот шаг был признан нарушением Олимпийской хартии.

    «Олимпийский комитет России больше не имеет права исполнять функции национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от МОК», — заявили в МОК.

    При этом Международный олимпийский комитет отметил, что данное решение никак не скажется на рекомендациях по допуску россиян до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

    Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о решении включить в состав организации региональные олимпийские комитеты Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Это решение было принято на заседании исполкома ОКР, проведенном 5 октября в Москве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СпортОлимпийский комитет
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close