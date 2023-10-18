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    Минобороны: за ночь были сбиты 28 стремящихся в Россию беспилотников

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    17 комментариев

    В трех регионах России ночью 18 октября были уничтожены 28 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

    В ведомстве утверждают, что беспилотники стремились к своим целям в Белгородской и Курской областях, а также в акватории Черного моря. Это были БПЛА самолетного типа. Перехватить и уничтожить удалось 28 беспилотников.

    «В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Глава Курской области Роман Старовойт об атаке и последствиях не сообщал.

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    Комментарии 17

    fighting mosquito18 Окт 2023 в 09:10
    "стремящихся", какой слог!
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 08:38
    Ура! Победа!
    +0−0
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