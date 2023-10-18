Минобороны: за ночь были сбиты 28 стремящихся в Россию беспилотников

В трех регионах России ночью 18 октября были уничтожены 28 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

В ведомстве утверждают, что беспилотники стремились к своим целям в Белгородской и Курской областях, а также в акватории Черного моря. Это были БПЛА самолетного типа. Перехватить и уничтожить удалось 28 беспилотников.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.