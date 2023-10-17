Сначала газопровод, теперь телекоммуникационный кабель. Между Эстонией и Скандинавией еще одно повреждение

Министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин 17 октября сообщил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией.

«Повреждение произошло во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода», — заявил Карл-Оскар Болин (цитата по ТАСС). Причину повреждения кабеля он затруднился назвать.

8 октября специалисты газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией зафиксировали утечку. Норвежские сейсмологи сообщили о возможном взрыве в Балтийском море в 20 км от эстонского города Палдиски, где проходит труба.